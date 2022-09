Jorginho: “Il primo posto è lì, sta a noi conquistarlo. Io titolare? Se si tratta dell’Italia, sono sempre pronto”

Con il ct Roberto Mancini, a presentare la sfida Ungheria-Italia, c’è il centrocampista Jorginho. Ecco le sue parole: “Dobbiamo scendere in campo come a San Siro contro l’Inghilterra, dobbiamo giocare con umiltà e provare a vincere a tutti i costi. La partita contro gli inglesi ci ha dato tanta carica, in casa e in uno stadio in cui facciamo fatica a vincere è servito per darci carica e motivazioni. È difficile affrontare un momento così difficile per tutti, ma io cerco di fare esperienza del passato, di imparare dagli errori e dalla delusione. Il mister sta trasmettendo questo messaggio dando fiducia ai giocatori che chiama”.

Sulle possibilità di arrivare primi: “La possibilità ci sta, è lì, sta a noi prenderla, giocheremo contro una squadra molto difficile da affrontare e che sta facendo molto bene. Dobbiamo trasformare il grande calore che ci sarà domani sugli spalti in motivazioni per provare a vincere la partita”.

Poi, sul posto da titolare: “Me la sento di giocare da titolare, poi sta al mister decidere. Io sto bene, normale che senti la fatica della gara di 2 giorni fa ma quando c’è da indossare questa maglia e rappresentare l’Italia mi faccio trovare sempre pronto”.

Sugli avversari: “Per me la vittoria dell’Ungheria contro la Germania non è stata una sorpresa, stanno facendo bene da un po’ e hanno fatto bene all’Europeo. Col calore che c’è qui stanno facendo benissimo, per me non è stata una sorpresa. Una squadra difficilissima da affrontare, dobbiamo solo provare a essere pronti con umiltà e rispettando un avversario che sta facendo davvero molto bene”.

Foto: Twitter Azzurri