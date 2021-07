Jorginho: “Rigore sbagliato? Mi è caduto il mondo addosso. Per fortuna in porta abbiamo un fenomeno”

Jorginho, uno dei protagonisti assoluti dell’Italia campione d’Europa, ha rilasciato un’intervista al canale brasiliano Sport TV. Il centrocampista si è soffermato sulla finale contro l’Inghilterra e sul rigore fallito. “Era tutto sistemato. Sapevo che Donnarumma l’avrebbe parato – le parole riportate da gazzetta.it – . Io do sempre tutto quello che ho per la squadra, ma purtroppo a volte non basta. Ho finito per sbagliare il rigore, e in quel momento mi è caduto il mondo addosso, perché volevo regalare la vittoria all’Italia. Per fortuna abbiamo questo fenomeno in porta (Donnarumma, ndr) che mi ha salvato”.

FOTO: Twitter Euro2020