Jorginho, in collegamento da Londra, ha commentato durante la cerimonia del Pallone d’Oro il proprio terzo posto alle spalle di Messi e Lewandowski: “È stato un anno fantastico, sono felice e orgoglioso di me stesso e delle mie squadre. Un lavoro pazzesco, sono davvero grato per quanto fatto”.

FOTO: Twitter Chelsea