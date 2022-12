Jorginho: “E’ stata dura guardare il Mondiale dalla tv. La finale è stata la più bella di sempre”

Il centrocampista della Nazionale e del Chelsea, Jorginho, ha parlato a Sky in merito al Mondiale e alla difficoltà nel seguire le partite.

Queste le sue parole: “Guardare il Mondiale è stato molto difficile per me, soprattutto all’inizio. Non volevo guardare le partite: ho fatto un viaggio con la mia famiglia e ne ho viste solo un paio, quelle nelle quali giocavano i miei amici. Non sapevo gli orari delle sfide, né chi giocava, perché non provavo sinceramente interesse. Solo verso la fine è tornato il mio amore per il calcio e il desiderio di guardare qualcosa in più”.

Sulla finale: “E’ stata una finale incredibile, la migliore che io sinceramente possa ricordare. Dopo il primo tempo ero un po’ dispiaciuto per come stava andando perché non era una partita così viva o combattuta e mi dicevo: ‘È finita’. Poi dal nulla i francesi si sono svegliati e quello è il bello del calcio. È diventata una partita strepitosa, quella che un Mondiale merita come finale. Bellissima”.

Messi e Mbappé: “Penso a Mbappé: se fai quattro gol in una finale, compreso il rigore, e non vinci è davvero pesante. Ovviamente ogni volta che Messi toccava il pallone c’era la sensazione che potesse combinare qualcosa. Sono due giocatori che hanno fatto qualcosa di straordinario e bisogna solo ringraziarli per lo spettacolo che ci hanno regalato”.

Foto: twitter Azzurri