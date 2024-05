Jorginho dopo il rinnovo: “Non c’è stato molto da discutere, sento di avere ancora molto da fare”

Jorginho ha rinnovato il suo contratto con l’Arsenal. Intervistato dai canali ufficiali dei Gunners, il centrocampista ha spiegato così la sua scelta: “All’Arsenal mi sono sentito subito parte di qualcosa di grande. Mi sono sentito coinvolto e davvero in un buon posto. Non è sempre così, quindi quando si prova una sensazione del genere è qualcosa di importante. Sono davvero felice di rimanere, perché è un privilegio far parte di questa famiglia. La mia famiglia è felice, siamo davvero ben sistemati e qui c’è ancora molto da fare!”.

Poi ha proseguito: “Non c’è stato molto da discutere, a essere onesti, perché mi sento davvero bene qui. Sapere che allenatore e società mi apprezzano e che vogliono che rimanga più a lungo è una cosa importante per me. Sento di avere ancora molto da fare, e questo è il motivo per cui rimango”.

Foto: Instagram Arsenal