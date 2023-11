Jorginho: “Dispiaciuto per l’errore dal dischetto. Ma l’importante era vincere. Testa alla prossima”

Record negativo per Jorginho che è reduce da 4 errori consecutivi da calcio di rigore in Nazionale.

Il centrocampista azzurro, in forza all’Arsenal, ha così commentato sui social il momento: “Dispiaciuto per il rigore ma felice per la vittoria e prestazione della squadra che era la cosa più importante. Testa subito alla prossima. Forza Italia sempre”.

Foto: twitter Azzurri