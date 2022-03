Jorginho: “Delusione enorme. Non siamo stati bravi a concretizzare le occasioni avute”

Jorginho, centrocampista dell’Italia, ha commentato a Rai Sport la clamorosa eliminazione dell’Italia ai playoff Mondiali.

Queste le sue parole: “E’ un dispiacere enorme. Fa male, tanto male. Parlando di calcio abbiamo sempre creato e dominato le partite ma non siamo riusciti a concludere. Non è dare la colpa a nessuno ma è la realtà. In queste ultime partite non siamo riusciti a concludere e abbiamo commesso dei piccoli errori che hanno fatto la differenza dove gli altri hanno trovato dei gol che prima non accadevano”.

Tanti errori: “E’ difficile perchè dobbiamo guardare la realtà. Non siamo riusciti a concludere e in questo mi ci metto anche io e mi fa male a pensarci. Andar lì per due volte e non aiutare i compagni e far felice il tuo Paese. Ora si dice andare avanti ma fa male”.

Foto: Twitter Euro 2020