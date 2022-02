Jorginho: “Da ragazzino fui scartato dal Palmeiras. Domani me li ritrovo contro in finale”

Il centrocampista del Chelsea, Jorginho, ha parlato ai canali ufficiali del club londinese, alla vigilia della finale del Mondiale per Club contro il Palmeiras, svelando un curioso aneddoto legato all’avversario brasiliano.

Queste le sue parole: “Non ho mai giocato a livello professionistico in Brasile, anzi ne approfitto per rivelarvi un piccolo segreto. Ho provato a giocare con il Palmeiras quando ero un ragazzino di 12 anni ma non mi hanno preso. Questo è l’unico ricordo che ho del Palmeiras ed è davvero strano che diciotto anni dopo me lo ritrovi come avversario in una finale di Coppa del Mondo per club. Credo sia una coincidenza pazzesca, ma il calcio è anche questo. E tutto a volte deve succedere per una ragione. Quindi forse è stato meglio così”.