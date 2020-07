Jorginho-Chelsea, terza esclusione di fila. E il mercato può accendersi

Non è certamente un bel momento per Jorginho. Il centrocampista del Chelsea ha assistito dalla panchina anche alla sconfitta dei Blues (3-2) nel derby contro il West Ham. Per l’ex Napoli, si tratta della terza esclusione di fila (dopo quelle con Aston Villa e Manchester City): di fatto il regista classe ’91 non ha mai visto il campo dopo la ripresa della Premier League. Un indizio, un segnale importante, quello di Lampard, che in queste ultime uscite ha preferito puntare su altri profili. E inevitabilmente possono riaccendersi le sirene di mercato: Jorginho è un pupillo di Sarri, vi abbiamo raccontato in tempi non sospetti come il centrocampista italo-brasiliano fosse in cima alla lista del tecnico bianconero considerato il grande rapporto che lega i due dopo aver lavorato insieme a Napoli e a Londra. Jorginho piace moltissimo alla Juve, indipendentemente dallo scambio con il Barcellona tra Pjanic e Arthur. L’asse Torino-Londra va quindi seguito con attenzione per il futuro di Jorginho.

Foto: Twitter ufficiale Premier League