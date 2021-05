Jorginho: “Ancora non ci credo, ho i brividi. Ora la Nazionale per altre emozioni”

Ai microfoni di Sky Sport, il centrocampista del Chelsea, Jorginho, ha parlato dopo la vittoria della Champions.

Queste le sue parole: “Il calcio ti fa vivere delle emozioni che non puoi spiegare. Non ci credevo. Come siamo arrivati qua? Per tutto quello che c’è dietro, è veramente troppo difficile. Contro una grande squadra che ci ha messo in difficoltà, ho i brividi”.

Cosa ti porterai dietro di una serata così?

“Tutta l’emozione. E’ un’emozione indescrivibile. Ci sono energie per la Nazionale? Ovvio. Abbiamo ancora tante emozioni da vivere. Porterò tutta la mia energia positiva. Questo è stato un passo avanti nella mia carriera ma non finisce qui”.

Foto: Twitter Chelsea