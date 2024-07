Jorginho accoglie Calafiori: “L’Arsenal è il posto ideale per fare il salto di qualità”

Jorginho, centrocampista dell‘Arsenal, ha accolto Riccardo Calafiori ai Gunners.

Queste le sue parole: “E’ davvero un ottimo acquisto. È un giovane giocatore davvero forte, che darà molto alla squadra. È una persona molto professionale, ha fame di imparare ed è umile. Ha molto da dare alla squadra, può crescere e imparare, e penso che si creerà subito una buona connessione tra lui e il resto della squadra”.

Sul rapporto col connazionale: “A essere sincero, non lo conoscevo molto bene, ma quando ho avuto modo di conoscerlo e vederlo da vicino, è stato fantastico. Ha grandi qualità. Gli ho mandato alcuni messaggi mentre eravamo in tournée e ho parlato al telefono con lui, dicendogli che se vuole fare il salto di qualità e crescere, questo è il posto giusto per lui”.

Sul collega: “È bello avere un fratello qui! Cerchiamo sempre di aiutarci a vicenda e faremo lo stesso con lui per assicurarci che si senta subito a casa. È fantastico che sia qui, speriamo che si diverta e che riusciremo a raggiungere grandi cose insieme”.

Foto: twitter Azzurri