Jorgensen si presenta: “Ammiravo Cech, essere al Chelsea è un sogno diventato realtà”

Filip Jorgensen è un nuovo portiere del Chelsea. Queste le sue prime parole, nel corso di un’intervista al sito ufficiale del Chelsea: “Questo trasferimento è un sogno che diventa realtà. Sono molto emozionato di aver firmato per il Chelsea, uno dei club più grandi al mondo. Non vedo l’ora di conoscere tutti e di iniziare a giocare con i miei nuovi compagni di squadra. Sono molto contento di come sono andati gli ultimi 12 mesi. Ho molta fiducia in me stesso e so quali qualità possiedo. Fortunatamente ho avuto l’opportunità di mettermi in mostra sul palcoscenico più importante in Spagna e ora sono molto felice di avere la possibilità di farlo in uno dei più grandi club al mondo. Mi è sempre piaciuto guardare il Chelsea perché ammiravo molto Petr Čech quando ero piccolo, quindi il Chelsea era una delle mie squadre preferite da seguire.”

Foto: Instagram Chelsea