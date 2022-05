JORGE MOLINA, INTRAMONTABILE

La lotta salvezza non è incerta solo in serie A, ma anche nella Liga spagnola e tra le contendenti per assicurarsi la permanenza nella categoria, c’è anche il Granada. La squadra di Robert Moreno ieri, ha avuto la meglio contro il Mallorca e il protagonista assoluto è stato senz’altro Jorge Molina con la sua doppietta.

L’attaccante spagnolo con le sue due reti siglate, continua ad essere un giocatore fondamentale a quarant’anni, aumentando cosi il suo bottino personale a dieci gol.

Jorge Molina, è cresciuto calcisticamente nel Deportivo Alcoyano, squadra della sua città ovvero Alcoy che milita nella terza divisione spagnola siglando tre reti in undici presenze stagionali. Lo spagnolo successivamente ha militato nel Polideportivo Ejido realizzando ben 27 reti nella stagione 2009-2010. Nel 2016 passa gioca con il Getafe, da cui si svincola però nel 2020 per andare a trasferirsi a Granada.

Il suo palmares vede la conquista per ben due volte della Segunda Division, nelle stagioni 2010-2011 e nel 2014-2015 e poi la classifica cannonieri con l’Elche nella stagione 2009-2010.

FOTO: molina-twitter-granada