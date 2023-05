Jorge Mendes torna a parlare di Ronaldo dopo la loro separazione

Dopo la rottura di Cristiano Ronaldo con il Manchester United, è arrivato a conclusione anche lo storico rapporto tra il campione portoghese e il suo procuratore Jorge Mendes. CR7 è poi finito all’Al Nassr, firmando un contratto faraonico e il potente agente non aveva mai più rilasciato dichiarazioni a riguardo. Ricevendo un premio dal National Sports Press Club del Portogallo, Mendes non ha potuto fare a meno di tornare sull’argomento: “Cristiano è in Arabia, questa è la vita. Dovremmo essergli grati per ciò che ha dato al calcio portoghese. È il più grande ambasciatore del Paese”. Mendes non è entrato nelle polemiche successive alla loro separazione, ma ha anzi ricordato con piacere il loro rapporto: “Sarà sempre nel mio cuore. È una persona speciale per me e un calciatore eccezionale. Lo dirò per tutta la vita: è, è stato e sarà il miglior giocatore nella storia del calcio mondiale”.

Foto: Marca