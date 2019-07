Jorge Mendes, da gestore di una discoteca a comandante del calcio europeo

A capo delle trattative più importanti di ogni sessione di mercato, Jorge Mendes è l’uomo che cura gli interessi di fuoriclasse di altissimo livello, da Cristiano Ronaldo a Bernardo Silva, passando per James Rodriguez fino a Cancelo e Di Maria. Nato a Lisbona nel 1966 è sempre stato attratto dal calcio dove non ha avuto fortuna come calciatore arrivando fino alla terza categoria. Ritiratosi presto dal calcio giocato, sceglie di aprire una discoteca, che diventa un luogo frequentato da moltissimi giocatori e inizia a stringere le prime importanti amicizie. Dopo il successo del locale notturno, nel 1996 fonda la Gestifute, una società che cura gli interessi dei giocatori più forti del pianeta con un valore di oltre 400 milioni di euro. Lo scorso anno, al momento del trasferimento di Cristiano Ronaldo alla Juve, il procuratore portoghese ha ricevuto 12 milioni di euro di commissioni dal club piemontese. Mendes vanta anche contatti strettissimi con i ricchi proprietari dei club europei: è il braccio destro di Dimitrij Rybolovlev, tycoon russo proprietario del Monaco ed ha aiutato la Fosun International nell’acquisto del Wolwerhampton del 2016. Il super-agente in questo momento sta lavorando alla cessione di James Rodriguez in uscita dal Real Madrid, il colombiamo interessa molto al Napoli ma l’Atletico Madrid è in corsia di sorpasso. Ma Mendes è molto legato anche al Milan, due anni fa aveva portato Andre Silva al MIlan, in queste ore il centravanti è in dirittura d’arrivo con il Monaco. La dirigenza rossonera sta facendo affidamento su di lui per portare Angel Correa a Milano, trattativa avviatissima. Il procuratore che parla 5 lingue e gira con 4 smartphone sta confermando anche questa estate l’egemonia sul calcio che conta, mentre incassa cifre monstre di commissioni.

Foto: Marca