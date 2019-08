Jorge Jesus, tecnico del Flamengo, ha fatto il punto della situazione su Mario Balotelli. Queste le sue parole: “Mario è un grande giocatore. Quando sei in Europa, di solito non sai cosa succede dall’altra parte, in Brasile, ma lo capisco. Noi portoghesi siamo molto legati al Brasile. Se dovesse arrivare Balotelli, è un giocatore che potrebbe fare bene nel calcio brasiliano, ha molta qualità”.