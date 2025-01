Jorge Jesus: “Neymar? Non è in condizione. Non è al livello a cui siamo abituati”

Jorge Jesus, allenatore dell’Al Hilal, ha parlato di Neymar e delle condizioni non proprio eccelse del brasiliano.

Queste le sue parole: “Non sarà inserito nella rosa dei convocati per il campionato, può partecipare solo alla Champions League asiatica. La Saudi Pro League è uno dei migliori campionati al mondo e tutti i giocatori dell’Al Hilal possono giocare per qualsiasi club in Europa. Neymar non può più giocare al livello a cui siamo abituati. Le cose sono diventate difficili per lui, purtroppo”

Foto: Instagram Al Hilal