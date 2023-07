Jorge Jesus: “Arda Guler è arrivato al Real Madrid grazie a me”

Uno degli acquisti più significativi dell’estate lo ha messo a segno il Real Madrid, che dal Fenerbahce ha prelevato Arda Guler, giovane classe 2005 che era nel mirino anche del Milan. Il calciatore, in Turchia, è stato allenato da Jorge Jesus. L’attuale tecnico dell’Al Hilal ha rilasciato alcune dichiarazioni interessanti, riportate da Sport: “Arda Guler è arrivato al Real Madrid grazie a me, e anche lui ne è consapevole. Ha avuto l’opportunità di mettersi in mostra perché gli ho dato abbastanza spazio nelle partite giuste e al momento giusto. Sono felice di avergli insegnato qualcosa di corretto”.

Foto: Twitter Real Madrid