Jorge: “Domani sarà una finale. Lotteremo per portare avanti la storia del Braga”

Il tecnico del Braga Artur Jorge è intervenuto in conferenza stampa per presentare la sfida in programma domani allo stadio “Maradona” contro il Napoli: “Domani vogliamo giocare un buon calcio. Stiamo affrontando tre squadre molto forti in Champions League, ma ho già detto che ce la saremmo giocata contro chiunque. Domani sarà come una finale, perché si deciderà se avremo il turno in Champions League,. Tutto è ancora tutto aperto, anche per l’Europa League. Il Napoli è molto forte, ha ottimi giocatori e un ottimo allenatore. Noi possiamo solo lottare per portare avanti la storia del Braga”.

Sul tipo di gara che si aspetta: “Cominciamo da una situazione di svantaggio, sappiamo di dover vincere con due gol di scarto. Dobbiamo essere ambiziosi e giocarcela al massimo. Tutti uniti, solo così possiamo vincere. Bisogna avere fiducia nelle nostre capacità, nelle nostre ambizioni. Siamo concentratissimi”.

Foto: Instagram Braga