Jorge (all. Braga): “Risultato pesante, abbiamo rovinato tutto. Oggi non eravamo quelli di sempre”

Intervenuto ai microfoni di abola.pt, Artur Jorge, tecnico dello Sporting Braga, ha così analizzato la pesante sconfitta per 4-0 nella gara di Conference League contro la Fiorentina: “I giocatori hanno lavorato tanto e si sono impegnati molto per quello che potevano dare, sia nel primo che nel secondo tempo anche quando siamo rimasti con un giocatore in meno. Il primo tempo mi è sembrato equilibrato. Mi aspettavo una Florentina molto forte, siamo rimasto più prudenti per essere più compatti. Abbiamo avuto due occasioni per segnare e abbiamo subito il gol dopo il 45′, che è sempre un momento difficile. Dobbiamo dare per scontato che oggi non eravamo la squadra di sempre. Il risultato è durissimo per noi e per i tifosi, che, nonostante questo, alla fine hanno applaudito la squadra. Dobbiamo essere in grado di reagire sapendo che ci meritiamo quello che abbiamo fatto. Non possiamo farne un grande dramma, dobbiamo concentrarci su ciò che abbiamo fatto bene e pensare a ciò che abbiamo fatto meno bene in modo da poterlo correggere. Voglio pensare alla prossima gara contro l’Arouca adesso, perché vogliamo tornare a vincere. Non vale la pena nascondere che ora diventa difficilissimo per la qualificazione. È un risultato molto pesante e dobbiamo essere freddi nell’analisi, perché oggi abbiamo rovinato tutto”.

Foto: Instagram Braga