Jorge (all. Braga): “Il campionato non rispecchia il valore della Fiorentina”

Intervenuto in conferenza stampa, Artur Jorge, allenatore del Braga, ha così presentato il ritorno del playoff di Conference League in casa della Fiorentina: “Sappiamo che ci saranno delle difficoltà domani: la nostra priorità è essere competitivi. Vogliamo dimostrare che questa squadra ha dei valori. Faremo in modo che il risultato e la prestazione siano all’altezza dei nostri valori. Mi aspetto la stessa squadra della gara di andata, con valori collettivi e individuali che non rispecchiano il valore dei viola nel campionato italiano. Sarà una Fiorentina con tanti valori e ci rispetterà, nonostante il risultato largo della gara di andata”. Poi ha proseguito parlando delle difficoltà trovate dalla sua squadra durante la gara d’andata: “All’andata la Fiorentina ha fatto giocare Bonaventura e Mandragora in posizione più avanzata e questo ci ha sicuramente sorpreso. I viola giocano in modo dinamico e hanno avuto molto possesso palla”. E sulle rimonte nella storia. “Barcellona, Deportivo la Coruna… Ci sono dei momenti storici che hanno cambiato il corso della storia di alcune partite UEFA nel passato… Dovremo aggrapparci a questo ma anche ai contesti del gioco che si creeranno. Dovremo avere un atteggiamento più pragmatico”.

Foto: Instagram Braga