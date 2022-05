Jordi Cruyff su Ansu Fati: “In condizione può essere un plus per qualsiasi squadra”

Dopo un anno e mezzo costantemente tormentato, Ansu Fati potrebbe a tornare ciò che ama e in cui è fenomenale, ovvero giocare a calcio. Jordi Cruyff, ora dirigente del Barcellona, ha parlato proprio del numero dieci blaugrana a Movistar TV: “Ansu viene da una stagione e mezza con tanti problemi, ma ha lavorato duro ogni giorno e ha una grande forza mentale. Dentro di sé sente che può tornare a competere e dimostrare il suo valore. Un Ansu Fati in condizione può essere un plus per qualsiasi squadra“.

Foto: Twitter Barcellona