Jordi Cruyff: “Lewandowski al Barcellona? Sognare è gratis”

Jordi Cruyff, consigliere tecnico del presidente Laporta per il Barcellona e futuro segretario tecnico (dalla stagione 2022/2023) del club catalano, ha rilasciato alcune dichiarazioni – racconte del Mundo Deportivo – in merito ai rumors che accostano Robert Lewandowski al sodalizio blaugrana: “Non escludiamo niente, ma preferisco non parlare di singoli. Toccherà ad altri rispondere anche perché in questo momento della stagione in questo modo non si fa altro che disturbare i giocatori e i club dove attualmente giocano. Lewandowski è un grande giocatore, ma è sotto contratto. Non tocca a noi fare la prima mossa. Sognare è gratis“.

Foto: Twitter Champions League