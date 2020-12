Jordi Cruijff contesta France Football: “Sorprendente che non ci sia mio padre nel Dream Team”

Jordi Cruijff ha contestato le scelte di France Football per la composizione del Dream Team All Time. Il figlio di Johan è intervenuto ai microfoni di El Larguero, trasmissione di Radio Cadena Ser. Queste le sue parole: “Rispetto le opinioni, ma è sorprendente che mio padre non sia nell’undici storico di France Football. Ha vinto tre volte il Pallone d’Oro, qualcosa che in pochi possono vantare ed è stato votato come miglior giocatore europeo del XX secolo“.

Foto: Voetbal International