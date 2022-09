Jordi Alba: “Volevo rimanere al Barça. Darò il 100%, ma gli interessi del club sono altri”

A margine di un evento organizzato da Adidas, Jordi Alba ha parlato della situazione attuale e della sua estate movimentata, con le voci di un possibile addio direzione Inter. Lo spagnolo è tornato a esprimersi su quelle indiscrezioni di mercato: “Vorrei giocare sempre e spero di tornare in forma il prima possibile. A poco a poco mi sento molto meglio, anche se in questo inizio di stagione sono stato più in panchina che in campo, ma sto bene e sto aiutando i giovani a migliorarsi. Cerco di dare il 100%, poi gli interessi del club sono altri. Ho sempre detto di voler restare al Barça, mi vedo qui negli ultimi anni di contratto. Penso di aver sempre dimostrato il mio impegno, ma le decisioni del club sono quelle che sono e non entrerò mai in queste questioni. Nel mondo del calcio nulla mi sorprende più”.

Foto: Twitter Barcellona