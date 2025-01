Jordi Alba sull’addio al Barcellona: “Sarei rimasto, ma non volevo fare panchina”

Arrivato nel 2012 al Barcellona, Jordi Alba ha indossato la maglia blaugrana per più di dieci anni. Una carriera incredibile coronata con 6 campionatin vinti, 4 Supercoppe e 4 Coppe di Spagna. Il calciatore spagnolo è tornato a parlare della sua esperienza con la maglia del Barça e, in particolar modo, del suo addio. Questo quanto raccontato al podcast Offsiders: “Io non avevo intenzione di lasciare il Barcellona perché avevo un anno di contratto più uno opzionale. Per me la cosa più semplice era rimanere. Solo alla fine ho deciso di fare quel passo e non me ne pento, ho preso la scelta migliore. Quell’anno per me non è stato facile perché è stato più il tempo che non ho giocato rispetto a quello che ho effettivamente giocato. Quindi alla fine della stagione ho preso questa decisione. Stavo per dire che sarei rimasto a Barcellona con la mia famiglia, ma stare in panchina…Anche per il club è stata la decisione migliore, sono andato via felice”.

