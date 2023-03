Jordi Alba sul caso Negreira: “Non ho mai notato favoritismi, tante bugie sul Barcellona”

Senatore del Barcellona e della Nazionale spagnola, Jordi Alba ha rilasciato un’intervista ai microfoni del programma televisivo Viajando con Chester. Il terzino trentatreenne, classe ’89, si è soffermato sul caso Negreira che coinvolge il club blaugrana. Alcune parole del calciatore: “Non ho mai visto niente di strano in campo. Poi un arbitro può piacere più o meno ma io non ho mai visto niente di strano. Quando si parla male del Barcellona mi indigno e non ci credo. Non ho mai notato favoritismi o cose strane. Ci sono molte cose che sono state dette che non sono vere”.

Foto: Instagram Jordi Alba