Jordi Alba sul caso Dani Alves: “La notizia ha scosso lo spogliatoio del Barcellona”

Jordi Alba, terzino spagnolo del Barcellona, ha parlato del caso Dani Alves in un’intervista rilasciata ai microfoni del programma televisivo Viajando con Chester. Il brasiliano è stato accusato di aver abusato sessualmente di una ragazza al nightclub Sutton di Barcellona la notte del 30 dicembre ed è – tutt’ora – in carcere. Le parole del trentatrenne, nonché ex compagno di squadra di Dani Alves: “Nello spogliatoio abbiamo passato un brutto momento. Non è piacevole, soprattutto quando hai condiviso così tanto tempo con Dani Alves. Sono scioccato dalla notizia. Stiamo parlando di un calciatore, un compagno di squadra che abbiamo avuto per tanti anni. Non ho parlato con lui o con il suo entourage. Sono temi delicati per tutti”.

Foto: Instagram Dani Alves