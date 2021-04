Jordi Alba: “Non ci sono anni di transizione al Barcellona. Puntiamo a vincere Liga e Copa del Rey”

Il terzino del Barcellona, Jordi Alba, ha parlato della stagione del Barcellona dopo l’eliminazione dalla Champions League. Ma la società blaugrana è ancora in corsa per il titolo della Liga e per la Copa del Rey dove il Barcellona dovrà disputare la finale contro l’Athletic Bilbao sabato alle 21:30. Ecco le sue parole rilasciate in una diretta Instagram della sua agenzia Interstar Sport e riportate da Sport:

“E’ una finale e proveremo a vincerla come abbiamo sempre fatto. L’illusione c’è sempre. È una competizione che ci piace molto. Con Koeman sono arrivati tanti giovani? Sì è vero, ma anche loro sono tutti importanti. Stanno dimostrando grande professionalità in tutte le partite. Siamo in finale e vogliamo vincere. Al Barça non ci sono anni di transizione. Un club come questo aspira sempre a tutti i titoli. È vero che quest’anno sono partite persone importanti e che sono arrivati ​​tanti giovani, ma abbiamo un girone magnifico. Meritiamo di essere in finale. La testa è sola in questa finale . Speriamo di poterla vincere e poi concentrarci su ciò che resta di LaLiga “.

Foto: Twitter ufficiale Barcellona