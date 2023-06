In un’intervista a EFE, Jordi Alba esterno del Barcellona, ha parlato del futuro che lo aspetta da giocatore, potrebbe anche decidere di lasciare il Barcellona: “Devo valutare tutto, non ho ancora nessuna proposta sul tavolo. Mi sento bene, non so dove giocherò ma sono pronto ad apprezzare tutto. A breve darò le risposte”.

Foto: Instagram personale