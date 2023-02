Jordi Alba: “Disposto ad abbassarmi lo stipendio per restare al Barcellona”

Senatore del Barcellona e della Nazionale spagnola, Jordi Alba ha rilasciato un’intervista ai microfoni di Marca in cui ha parlato del suo futuro. Il terzino trentatreenne, classe ’89, è legato ai blaugrana da un contratto fino al 30 giugno 2024. Le parole del calciatore: “Resto almeno fino al prossimo anno, penso di essere ancora a un buon livello. È vero che non sto giocando tutte le partite, ma quando vengo schierato cerco di fare del mio meglio. E quando non gioco cerco di aiutare tutti i miei compagni sostenendoli dalla panchina. È una nuova sfaccettatura per me, perché normalmente ho avuto la fortuna di giocare molti minuti. Quest’anno di meno, ma ho ancora un minutaggio importante e sono contento di questo ruolo. È importante aiutare i miei colleghi, stare con loro, consigliarli, questo è positivo e mi motiva. Mi dedico ad allenarmi, a stare bene con me stesso, a giocare al meglio le partite e poi decide il mister. All’inizio è stato difficile per me accettare di non giocarle tutte, ma adesso sto bene mentalmente e sono molto motivato. Se mi chiedessero di abbassarmi lo stipendio per rinnovare lo farei, ho sempre aiutato quando mi è stato chiesto. La mia intenzione è aiutare il club e che entrambe le parti siano felici”.

Foto: Instagram Jordi Alba