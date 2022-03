Jordi Alba: “Dembélé fra i migliori al mondo, spero rinnovi. Il Clasico? Emozionante”

Intervistato da Cadena SER, il terzino del Barcellona Jordi Alba ha parlato del futuro di Ousmane Dembélé, giocatore in scadenza di contratto con i blaugrana che potrebbe lasciare il club a fine stagione: “Penso che dovrebbero rinnovare il suo contratto, nella sua posizione è di gran lunga uno dei migliori al mondo. È motivato e non so cosa farà, ma spero che rimanga. Mbappé è un fuoriclasse e l’ha dimostrato contro il Madrid, Haaland è anche giovane e ha realizzato tanti gol, poi bisognerà vedere se al Camp Nou o al Bernabeu si ripeteranno. Per noi non tutto sarà roseo, siamo in una situazione economica delicata”.

Sul Clasico vinto 0-4 contro il Real Madrid: “Non è mai facile segnare quattro gol al Bernabéu, è il nostro grande rivale. C’è ancora molta strada da fare, l’emozione di vincere un Clasico è immensa, ma dobbiamo continuare a vincere le partite. Ma è difficile vincere il titolo, loro hanno una squadra molto buona, ciò che conta è la rinascita della nostra squadra avvenuta in questi mesi”.

Foto: Twitter Barcellona