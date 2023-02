Jordi Alba: “Che coppia con Messi, era tutto più facile in campo. È il migliore”

Jordi Alba, terzino del Barcellona, in un’intervista concessa ai microfoni di Movistarplus, è tornato a parlare dell’addio di Lionel Messi dal club blaugrana: “Ci capivamo perfettamente, anche se le giocate erano sempre più difficili perché tutti gli avversari ci conoscevano. Lui arretrava la sua posizione e trovava altre soluzioni. Abbiamo formato un ottimo tandem, con lui era tutto più facile. Quasi tutti i miei assist sono stati per lui, è il migliore. Tutti i tifosi volevano che Leo vincesse in Qatar, per tutto quello che ha sofferto, per tutto quello che ha dato al calcio e perché ha sempre voluto quella coppa”.

Foto: Instagram Jordi Alba