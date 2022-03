Jordi Alba annuncia: “Dopo il Mondiale lascio la Nazionale”

Jordi Alba, esterno del Barcellona, classe 1989, ha annunciato a Televisión Española che lascerà la Nazionale dopo il Mondiale di Qatar 2022.

A 33 anni, l’esterno pensa sia giusto convogliare le energie solo per il club.

Queste le sue parole: “Sarà il mio ultimo Mondiale. Spero di arrivarci in buona forma come quella attuale, aspetto le convocazioni per provare a vincere la Coppa del Mondo. Dopo i Mondiali lascerò la Nazionale. Penso che a 33 anni sia giusto concentrare tutte le energie per il club, visto che le partite sono sempre tante e il fisico non può reggere più determinati ritmi. Mi auguro di poter lasciare vincendo qualcosa di importante”.

Foto: Twitter Barcellona