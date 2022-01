Jordi Alba: “Accetto le critiche, ma quando sono meritate. Mi sento nel mirino da anni”

Dopo la vittoria del Barcellona sull’Alaves, l’esterno sinistro Jordi Alba, ha parlato ad AS, sfogandosi su diverse critiche gratuite ricevute negli scorsi mesi.

Queste le sue parole: “Mi sento nel mirino da molti anni, ma accetto tutte le critiche. Faccio parte di questo ambiente e so bene che quando gioco male ci sta che venga segnalato. Le critiche ci sono e questo lo so da sempre. Se gioco bene non si parla di me, se faccio due assist non si parla di me, ma se non gioco bene mi massacrano. Questo lo accetto e lo do per scontato. Tutto questo non mi preoccupa troppo, perché ho il rispetto dei miei compagni e dello staff. Nessuno mi ha regalato niente nei miei dieci anni al Barcellona. È sempre stato così e ora lo è ancora di più”.

Il giocatore continua: “Quando perdiamo se la prendono sempre con i senatori, ma ci sono senatori in tutte le squadre, mentre sembra che ce li abbia solo il Barcellona. E poi si parla di veterani da quattro o cinque anni, ma io all’epoca ne avevo 28 o 29…”. Insomma, ok le critiche, ma quando…sono meritate!”.

Foto: Twitter Barcellona