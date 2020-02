Jordi Alba: “Abidal dovrebbe sapere come funzionano le cose all’interno dello spogliatoio. Dobbiamo aiutarci a vicenda”

Non tende a placarsi la situazione in casa Barcellona. Dopo l’eliminazione in Coppa del Re per mano dell‘Atletic Club, Jordi Alba è ritornato sulla polemica tra Abidal e Messi.

“Abidal è stato un grande giocatore del Barcellona, non è una persona che viene da fuori: dovrebbe sapere come funzionano le cose all’interno dello spogliatoio e cosa provano i giocatori in questo momento. Non dobbiamo peggiorare la situazione con diatribe interne. Dobbiamo aiutarci a vicenda“.

Foto: Everythingbarça