Jordan Lukaku: “La Lazio rifiutò 30 milioni di euro dal Monaco per me”

Jordan Lukaku, fratello di Romelu del Napoli ed ex Lazio, oggi in forza ai turchi dell’Adanaspor, è stato intervistato da So Foot. Nel corso della chiacchierata il laterale belga di piede mancino è tornato sulla sua parentesi alla Lazio: “Alla Lazio sono stato operato a entrambe le ginocchia, quindi è stato complicato giocare. Inoltre, quando sono tornato, ho scoperto di avere un buco davvero grande nella cartilagine, quindi mi sono sottoposto a un altro intervento. Il club era ben consapevole della situazione, quindi non sono sceso in campo per più di una stagione. Avrei voluto avere più costanza, ma gli infortuni me l’hanno impedita e mi hanno fatto perdere anche il Mondiale del 2018 in Russia. La mia carriera sarebbe potuta essere molto diversa, ma è così che vanno le cose. Dopo la mia prima stagione alla Lazio, il Monaco mi voleva acquistare. Hanno offerto circa 30 milioni di euro poco prima della fine del mercato di gennaio, ma il direttore sportivo ha rifiutato. Ero arrabbiato, ma avevo firmato per quattro anni, non potevo oppormi. Poi però sono arrivati i problemi al ginocchio…”.

Foto: zimbio