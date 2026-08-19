Jones all’Inter: è fatta. Accettata l’offerta dei nerazzurri, domani sarà a Milano
20/08/2026 | 00:08:58
Curtis Jones sarà un nuovo giocatore dell’Inter. Risposta del Liverpool arrivata in tarda serata, come riportato da Gianluigi Longari. Via libera da parte dei Reds al trasferimento del centrocampista inglese, con viaggio su Milano previsto già per la giornata di domani per le visite mediche e per iniziare la sua nuova avventura con i meneghini. Un affare da circa 35 milioni bonus compresi.
foto x liverpool