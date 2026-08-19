Curtis Jones all’Inter in chiusura. Le cifre

19/08/2026 | 14:36:36

Curtis Jones all’Inter, siamo in vista dello striscione. Avevamo raccontato che sarebbero stati i giorni decisivi e che soprattutto non sarebbe stata necessaria un’uscita per regalare a Chivu il centrocampista del Liverpool, quello dei suoi sogni che stanno per avverarsi. Operazione da circa 35 milioni. Dal tentativo impossibile di gennaio ai fari accesi fin dallo scorso febbraio per questa sessione di mercato (come anticipato da Gianluigi Longari per Sportitalia) in modo da tagliare il traguardo in queste ore.

Foto: X Liverpool