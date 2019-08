Jonathan Soriano al Girona, è ufficiale: contratto annuale con opzione

Svincolatosi dopo esser passato all’Al Hilal a gennaio, Jonathan Soriano passa a titolo gratuito al Girona. L’attaccante classe ’85 torna in Spagna dopo aver giocato anche in Austria e in Cina, firmando un contratto annuale con opzione per un altro anno. Questo il comunicato della società iberica: “Jonathan Soriano si unisce al Girona FC. L’attaccante catalano, con una vasta esperienza professionale, arriva gratuitamente e firmerà un contratto per una stagione con opzione per un altro anno. Soriano si è sempre distinto per il suo fiuto del gol e ha aggiunto circa 250 reti nella sua carriera. Ha giocato in prima e seconda divisione spagnola, oltre in Bundesliga austriaca, in Superliga cinese e nella prima divisione saudita“.

Foto: twitter Girona