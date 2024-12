Jonathan David sempre più devastante: 19 gol in 23 gare con il Lille

Il Lille si impone con fermezza contro il Brest, nella gara dal sapore di Champions che ha aperto la giornata di campionato in Francia. Mattatore della serata, la stella della compagine di casa, Jonathan David, sempre più devastante. Una sua doppietta ha permesso al Lille di indirizzare la gara. Numeri strepitosi in stagione per il canadese, 19 gol in 23 presenze stagionali. L’attaccante è in scadenza il 30 giugno con il club transalpino e c’è la fila per arrivare ad ingaggiarlo.

Foto: twitter Lille