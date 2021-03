JONATHAN DAVID, L’ASSO NELLA MANICA DEL LILLE

Jonathan David ha deciso la gara del turno infrasettimanale di Ligue 1 tra Lille ed Olympique Marsiglia con una dopppietta arrivata agli sgoccioli: l’attaccante canadese si è fatto trovare nel posto giusto al momento giusto in due occasioni, al 90′ e al 90+2′, per regalare ai suoi tre punti pesantissimi in ottica titolo.

Ma chi è Jonathan David? Parliamo di un calciatore canadese, nato a Brooklyn il 14 gennaio del 2000, dotato anche della cittadinanza statunitense.

I suoi genitori sono di Haiti, 3 mesi dopo sua la nascita, avvenuta negli USA, l’intera famiglia si trasferisce nella capitale isolana, Port-au-Prince. A 6 anni è la volta del Canada con il secondo spostamento, stavolta a Ottawa.

Proprio nella città canadese muove i primi passi nel calcio, militando nelle giovanili del Gloucester Dragons, poi all’Ottawa Gloucester Hornets ed infine con l’Ottawa Internationals.

Nel gennaio 2018 approda al Gent, l’esordio arriva il 4 agosto successivo in occasione della partita di campionato pareggiata 1-1 contro lo Zulte Waregem, in cui ha segnato la rete del pareggio al 95′. Cinque giorni più tardi, partendo dalla panchina, debutta in Europa League contro il Jagiellonia segnando la rete che consente ai suoi di vincere l’incontro. Sempre da sostituto, il 12 agosto, realizza una doppietta ai danni del Waasland-Beveren.

Conclude la sua prima stagione da “pro” con 14 reti in 43 presenze: le buone prestazioni gli regalano il rinnovo del contratto fino al giugno 2023.

La seconda annata la vive da protagonista assoluto laureandosi capocannoniere della Pro League con 18 gol, che, però, non bastano al Gent per vincere il titolo. In Europa, invece, la squadra si ferma ai sedicesimi di finale contro la Roma.

L’11 agosto viene ufficializzato il suo acquisto da parte del Lille per 30 milioni di euro. La prima marcatura in Ligue 1 arriva il 22 novembre, in occasione della vittoria interna per 4-0 contro il Lorient. Al suo arrivo in Francia il calciatore ha rilasciato alcune dichiarazioni a Francebleu sulla scelta del club di puntare su di lui per sostituire il partente Victor Osimhen: “Credo che per me non sarà facile rimpiazzare subito un calciatore come Osimhen. Vi ricordo che nell’ultima stagione Victor ha fatto 13 goal. Parliamo di un attaccante eccezionale e l’ha dimostrato sul campo nell’ultimo campionato. Per caratteristiche siamo diversi”.

Per adesso Jonathan è a 9 reti e guardando la classifica dei suoi non sembra aver fatto rimpiangere Osimhen, il quale sta avendo invece un’annata decisamente stregata a Napoli tra Covid-19 ed infortuni.

Con la Nazionale del Canada l’esordio di David è datato 9 settembre 2018 in occasione della partita di CONCACAF Nations League vinta 8-0 contro le Isole Vergini americane, il classe 2000 segna una doppietta nel match.

Convocato per la Gold Cup 2019, nonostante l’eliminazione dei canadesi ai quarti per mano di Haiti per 3-2, è il capocannoniere della competizione con 6 gol in 4 gare.

E’ un giocatore molto tecnico e con fiuto del gol, che nasce come trequartista ma può svariare su tutto il fronte offensivo. Nel Gent era utilizzato come seconda punta o come trequartista, mentre nel Lille ricopre la posizione di centravanti. E’ alto 180cm e può fare male alle difese avversarie anche nel gioco aereo.

La squadra di Gautier sta facendo benissimo in questa stagione e David è uno dei protagonisti: l’eliminazione ai sedicesimi di finale di Europa League non cancella quanto di buono fatto col Milan nella fase a gironi, ricordiamo lo 0-3 shock a San Siro nello scorso mese di novembre.

I “Mastini”, grazie alla doppietta del canadese arrivata in extremis contro il Marsiglia, hanno mantenuto la vetta in Ligue 1 e vanno verso un finale di stagione lungo e acceso: sono due i punti di vantaggio sul PSG e tre quelli sull’Olympique Lione.

David sogna il titolo dopo averlo mancato in Belgio e, chissà, un ulteriore passo in avanti nella sua carriera verso club ancora più prestigiosi. Il tempo e la carta d’identità sono decisamente dalla sua parte…

Foto: Twitter Lille