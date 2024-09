Jonathan David apre ad un prolungamento di contratto col Lille: “Stiamo discutendo con il presidente”

Buone notizie per i tifosi del Lille. Dopo la bella vittoria rimediata nell’amichevole di ieri contro gli Sati Uniti con il suo Canada, partita nel quale ha siglato un assist e un gol, l’attaccante Jonathan David ha parlato di una possibile prospettiva di rinnovo di contratto con il Lille, che ha come data di scadenza giugno 2025. Il giocatore è stato protagonista di un’estate turbolenta, contraddistinta da svariate voci di mercato che lo volevano lontano dalla Francia. Vi abbiamo parlato, in un articolo di qualche giorno fa, del pressing sull’attaccante anche di vari Club italiani (Juve, Inter e Milan), ma il tutto condizionato alla proposta di rinnovo – i francesi ora ci riprovano – per il classe 2000 del Lille. Può ancora succedere di tutto, vedremo se dalle parole dell’estrosa punta canadese si passerà davvero ai fatti come vorrebbe il Lille. Oppure se David si libererà a parametro zero.

“C’erano alcune offerte, ho parlato con società e allenatori. Abbiamo deciso di restare a Lille . Adesso tutto può succedere. Sono all’ultimo anno di contratto, vedremo cosa succederà l’anno prossimo. Attualmente stiamo discutendo con il presidente per un eventuale prolungamento. Vedremo come si evolverà “.

Foto: X Lille