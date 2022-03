JONATHAN BAMBA, LA FRECCIA DELL’ATTACCO DEL LILLE

Il Lille ha battuto nettamente il Clermont in Ligue1, per 4-0, riuscendo a risalire la classifica in campionato, che al momento vede il PSG nettamente dominatore. I campioni di Francia in carica, ha visto protagonista una stella che non aveva ancora brillato a livello realizzativo in questa stagione.

Stiamo parlando di Jonathan Bamba, autore del primo gol stagionale che ha aperto la goleada contro il Clermont. L’esterno sinistro d’attacco del Lille, è stato uno dei pochi protagonisti della scorsa stagione, chiusasi con il successo in Ligue1, a rimanere a Lille.

Dopo le partenze di Maignan (Milan), Soumaré (Leicester), Reinildo (Atl. Madrid) e Ikoné (a gennaio alla Fiorentina), sembrava vicino anche l’addio di Jonathan Bamba la scorsa estate. Il West Ham stava per prelevarlo per circa 20 milioni di euro, ma poi non è riuscito a concretizzare l’affare, rimandato magari di un anno, anche se sul calciatore è forte anche l’interesse di altri club, come l’Arsenal.

Jonathan Bamba ha sofferto i primi mesi di riassestamento del nuovo Lille. Pur essendo titolare fisso, non è riuscito a rendersi protagonista in fase realizzativa, prima di sbloccarsi ieri contro il Clermont.

Classe 1996, Bamba è un esterno sinistro offensivo, di origini ivoriane.

Cresciuto nel settore giovanile della natia Alfortville, nel 2011 approda nel vivaio del Saint-Étienne. Con i verdi, fa tutta la trafila nel settore giovanile, prima dell’esordio in prima squadra. che avviene nel gennaio nella sconfitta casalinga contro il Paris Saint-Germain. Aggregato alla prima squadra nella stagione successiva, il 20 agosto 2015 scende in campo nel doppio preliminare di Europa League contro i moldavi del Milsami Orhei. Il 20 settembre realizza il primo gol in campionato nella vittoria 2-0 sul Nantes.

Il 18 gennaio 2016 è ceduto in prestito al Paris FC, club militante in Ligue 2. Debutta con la nuova maglia il 22 gennaio nello 0-0 interno del Paris FC contro il Sochaux. Chiude la stagione con i parigini senza mai andare a segno, collezionando 14 presenze.

Rientrato al Saint-Étienne, è nuovamente ceduto in prestito, stavolta ai belgi del Sint-Truiden. L’esperienza nelle Fiandre viene chiusa però anzitempo, dopo soli 4 mesi, nel gennaio 2017, quando il Saint-Étienne lo gira in prestito ai pari categoria dell’Angers. Debutta con i bianconeri il 14 gennaio nell’1-1 casalingo contro il Bordeaux. Il 18 febbraio segna il gol decisivo per la vittoria ottenuta sul Nancy. Termina la stagione all’Angers con 3 reti realizzate e la disputa della finale di Coppa di Francia persa contro il PSG.

Le sue doti e il suo talento crescono di anno in anno e il Saint-Etienne ne inizia a comprendere le sue qualità, decidendo, nella stagione 2017-2018 di lanciarlo definitivamente in prima squadra e la carriera del giovane Bamba decolla. Chiude il campionato 2017-18, con 7 gol.

Il 2 luglio 2018 è acquistato dal Lille. Firma un contratto di cinque anni con scadenza nel 2022. Segna subito al debutto con i Dogues nella vittoria 3-1 sul Rennes. Il 26 agosto 2018 realizza la prima doppietta in Ligue 1 nel 3-0 al Guingamp. L’approccio è super e la continuità di rendimento lo rendono tra i protagonisti del Lille.

Ha totalizzato, ad oggi, 248 presenze, segnando 38 gol con i francesi. Ha vinto, come detto, il campionato 2020-21 con il Lille e la Supercoppa francese la scorsa estate.

Ha scelto la Nazionale francese, con cui ha giocato per tutte le categorie giovanili, dall’Under 15 all’Under 21, senza però maki debuttare con la Nazionale maggiore.

Bamba è un esterno d’attacco completo, gioca prevalentemente sulla sinistra ma può giocare anche a destra, essendo ambidestro, bravo sia a crossare che accentrarsi e andare al tiro, avendo ottime qualità balistiche dalla distanza.

E’ un giocatore completo, forte anche fisicamente, uno dei leader di questo Lille, anche se sarà tra i protagonisti del prossimo mercato estivo. Il suo cartellino costa circa 20 milioni di euro, club della Premier, come detto, sono in corsa per provare ad acquistarlo. In passato il suo nome era stato accostato anche a club italiani, come Fiorentina e Inter, ma poi non ne fu fatto nulla.

