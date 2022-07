John Terry: “Van Dijk non è ancora il miglior difensore. Per esserlo deve avere più continuità”

John Terry, storico ex difensore del Chelsea e ora allenatore, dopo essere stato fino all’anno scorso assistente sulla panchina dell’Aston Villa, ha parlato a Liverpool Echo, di Virgil Van Dijk , considerato da molti il miglior difensore del mondo.

Queste le sue parole: “Ad oggi non è ancora il difensore migliore. Se può essere il migliore della Premier League? Io dico sempre che non bastano 3/4 anni al top. Per essere definito il migliore serve avere continuità. Ripeto. È stato eccezionale negli ultimi 3/4 anni. Ma per essere il migliore, devi essere al top per 10/15 anni. Quindi deve avere più continuità”.

Foto: sito Aston Villa