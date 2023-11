John Elkann: “Per la Juve è l’anno zero. Futuro di Allegri? Sta facendo bene”

Johan Elkann, amministratore delegato della Exor, proprietà della Juventus, ha parlato a La Stampa sulla stagione della Juve, su Allegri e altri temi.

Queste le sue parole: “Per la Juventus questo è l’anno zero: i vertici hanno risolto i problemi esterni e questo sta aiutando anche la squadra. L’obiettivo, dopo l’aumento di capitale, è conciliare risultati sportivi e sostenibilità finanziaria. Non siamo stati avvicinati da fondi interessati al club né ne abbiamo cercati, non è una prospettiva che ci interessa. Non siamo interessati al delisting dalla Borsa”.

Il contratto di Allegri scade nel 2025? “Sta facendo bene, speriamo ci porti tanti altri trofei. Ora guardiamo partita dopo partita. Speriamo che abbia ragione Spalletti e Chiesa sia il nostro Sinner, ma la strada è lunga per noi per raggiungere successi come la Davis”.

La partita di domenica scorsa contro l’Inter? “Un punto contro l’Inter è un risultato importante. Il campionato è ancora lungo, ci sono squadre molto forti. Mi ha fatto molto felice vedere la Juventus così in alto, conferma quanto fosse importante risolvere i problemi interni, quando non ci sono preoccupazioni esterne ci sono maggiori probabilità di ottenere risultati”.

Foto: twitter personale