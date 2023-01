John Elkann: “Le accuse alla Juve sono tutte da provare”

John Elkann, amministratore delegato di Exor (holding finanziaria che controlla la Juventus), ha rilasciato un’intervista al quotidiano economico francese Les Echos. Non è mancata una breve chiosa sulla recente situazione in casa bianconera parlando anche del cugino ed ex presidente Andrea Agnelli: “Andrea resta azionista del nostro gruppo di famiglia Giovanni Agnelli, ed è parte integrante del consiglio di amministrazione. Negli ultimi dieci anni ha portato a termine un lavoro molto importante come presidente della Juventus. La sua scelta è stata quella di fare un passo indietro insieme a tutto il CdA della Juventus per difendersi nel migliore dei modi da una serie di accuse che ad oggi non sono ancora state provate”.

