John Barnes: “Lukaku non è un calciatore da trenta-quaranta gol a stagione”

L’ex centrocampista del Liverpool, John Barnes ha parlato di Romelu Lukaku, prossimo al ritorno all’Inter, ai microfoni de “La Gazzetta dello Sport“: “Mi aspettavo che Lukaku facesse bene, ma non lo vedo uno da 30 o 40 gol a stagione. Non credo che sia quel tipo di giocatore. In secondo luogo, quando arriva un nuovo allenatore che ha una sua visione di gioco devi fare quello che ti chiede, a prescindere se il tuo cartellino vale 2 o 20 milioni. Chiaramente non è riuscito a entrare nel gioco del suo tecnico. Diciamo che sono situazioni sfortunate che possono accadere. D’altra parte questo è il calcio moderno“.

Foto: Twitter Champions League