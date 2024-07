Joelinton: “Howe? Ha fatto molto per me. Vogliamo che rimanga il più a lungo possibile col Newcastle”

Il jolly offensivo del Newcastle Joelinton ha parlato così del tecnico Howe, finito nel mirino della Nazionale inglese: “Ha fatto molto per me fin dal primo giorno”, ha riconosciuto il brasiliano. “È un grande allenatore, un grande uomo. Nutro molto rispetto per lui. Ha decisamente cambiato la mia carriera; gli sarò grato per sempre. Lo amiamo qui, lo vogliamo qui. So che può portarci al livello successivo. Vedere il suo nome accostato all’Inghilterra dimostra quanto è bravo, quanto ha fatto bene da quando è arrivato qui. Ma ovviamente vogliamo che rimanga il più a lungo possibile. Vogliamo rimanere con lui”.

Foto: Instagram Joelinton