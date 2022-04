JOE GELHARDT, ASTRO NASCENTE DEL CALCIO BRITANNICO

Vent’anni da compiere fra meno di un mese, una carriera in rampa di lancio e già due gol e tre assist in questa Premier League: il nome di Joe Gelhardt rientra fra quelli dei profili più interessanti del campionato britannico, a cui sta prendendo parte vestendo la maglia del Leeds United, squadra al cui interno milita dal 2020, anno in cui è stato acquistato dal Wigan.

In quest’ultima società Gelhardt era entrato nel lontano 2013 all’età di dieci anni, compiendo il percorso nel settore giovanile arrivando fino a debuttare in prima squadra nell’agosto del 2019, subentrando a gara in corso nella sfida valevole per l’EFL Cup contro il Rotherham United. Pochi giorni dopo arrivò a firmare il suo primo contratto da professionista, esordendo anche in Championship nell’aprile successivo contro il Birmingham City.

Nel campionato seguente Gelhardt riuscì a trovare una certa continuità, collezionando nel complesso diciotto presenze ed una rete in Championship, firmata nel 2-2 contro l’Hull City. La stagione a livello di squadra non andò però nel verso giusto, con il Wigan che chiuse il torneo in ventitreesima posizione, retrocedendo in terza serie.

L’estate successiva, dunque, Gelhardt fu acquistato dal Leeds United promosso in massima serie, firmando un quadriennale con l’ambiziosa squadra diretta dall’italiano Radrizzani. Il primo impatto con la nuova realtà fu in Premier League 2, nel quale il calciatore si mise in mostra realizzando ben undici reti in diciannove partite, confermando dunque le belle sensazioni precedentemente mostrate. Nello stesso torneo, quest’anno, ha raccolto altri dieci gol, rientrando a pieno titolo nel giro della prima squadra.

Il debutto in Premier League è arrivato in questa stagione, quando ad ottobre Gelhardt è subentrato nel finale della partita vinta dalla squadra allora allenata da Marcelo Bielsa nella partita persa contro il Southampton. Nella sfida successiva, quella pareggiata contro il Wolverhampton, il giocatore è sceso in campo per circa mezz’ora, trovando il primo assist, mentre il gol è arrivato a dicembre contro il Chelsea.

Ma che tipo di calciatore è Gelhardt? Si tratta di uno dei talenti più promettenti nel panorama inglese, in cui è anche nel giro delle Nazionali giovanili, che può essere schierato principalmente come centravanti, anche se in virtù della sua abilità nell’aprire il gioco per i compagni può essere impiegato sia come trequartista che in altre zone del reparto offensivo.

Foto: Twitter Leeds